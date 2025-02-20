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14 yıllık gizem Müge Anlı sayesinde çözüme kavuuştu!

Deneyimli gazeteci Müge Anlı, karanlık bir olayın daha sonuca ulaşmasını sağladı. 2011'de sırra kadem basan 19 yaşındaki Atlar'ın gizemli ölümü Anlı'nın yayını sonrası dosya yeniden açıldı.

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14 yıllık gizem Müge Anlı sayesinde çözüme kavuuştu!

Müge Anlı'da aranan Mevlüt Ozan Atlar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Sır olay 2011'de Karaman'da yaşandı. O dönem 19 yaşında olan Atlar sırra kadem bastı. Anne Ayşe Atlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Anlı'nın yayını sonrası dosya yeniden açıldı. Deliller tek tek toplandı.

Atlar'ın 4 arkadaşı ile Karaman'da araç aldığı ve Konya'da sattığı saptandı. Mevlüt Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra maaşını almak için de daha önce çalıştığı Kadir S.'ye ait çiftliğe gittiği anlaşıldı.

Cep telefonu sinyalinin de en son çiftlik bölgesinde alındığı saptandı. Polis, çiftlik sahibi Kadir S.'nin, Atlar'a ait cep telefonunu sattığını tespit etti. Kadir S., Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

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14 yıl önce kaybolan Mevlüt Ozan Atlar'ı öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı!

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