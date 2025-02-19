Yolcular neye uğradığını şaşırdı: İniş sırasındaki uçak ters döndü!

ABD'de de Delta Airlines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Pearson Uluslararası Havalimanı’nda ters döndü.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Airlines'a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.



Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.



Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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