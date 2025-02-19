Türkiye plajları ününü saldı: En iyiler listesinde iki belde var!

Tripadvisor, 2025 yılı için Avrupa’nın en iyi plajları listesini hazırladı. Listeye Türkiye'den iki tatil beldesi de girmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Vazgeçilmez bir seyahat sitesi olan Tripadvisor, 2025 yılı için sıraladığı Avrupa'nın en iyi plajları listesine Türkiye'den iki tatil beldesi girmeyi başardı. İztuzu Plajı (14) ile Konyaaltı plajları (18), 'büyük hayranlık uyandıran' noktalar olarak gösterildi.



Listenin zirvesinde . Elafonissi Plajı (Girit Yunanistan) yer alırken Praia da Falésia (Algarve Portekiz) ikinci, İspanya'nın Mayorka kentindeki Playa de Muro Plaj üçüncü oldu. İztuzu Plajı için, "tatlı ve tuzlu suyun bir arada bulunduğu nadir plajlardan biri. Mutlaka görülmesi gereken plajlardan biri" yorumu yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN