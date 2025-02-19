Şehir yok edicinin ürkütücü görüntüleri ortaya çıktı!

"Şehir yok edici"nin ürkütücü görüntüleri ortaya çıktı!

'Şehir yok edici' 2024 YR4 isimli asteroidin ürkütücü yeni teleskop görüntüleri yayınlandı.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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Dünyaya saatte 30 bin mil (48 bin kilometre hızla yaklaşan 'şehir yok edici' 2024 YR4 isimli asteroidin ürkütücü yeni teleskop görüntüleri yayınlandı. Dünyaya çarpma ihtimali 1'e 48.



Bu yeni görüntüler, Şili'de bulunan Gemini South Teleskobu tarafından çekildi. 26 metrelik güçlü bir cihaz olan bu teleskop, uzayın derinliklerini gözlemlemek için kullanılıyor. Asteroit, fotoğraflandığı sırada Dünya'dan yaklaşık 37 milyon mil (59.5 milyon km) uzaktaydı. Bu kadar uzaktaki hızlı hareket eden bir nesneyi fotoğraflamak oldukça zor bir süreç ve ekibin tüm uzmanlığını gerektirdi.

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