Seferler azaltıldı! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yapılması planlanan seferlerin 20 Şubat'ta yüzde 10, 21 Şubat'ta ise yüzde 20 oranında azaltılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 20:04

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İstanbul'da bugün başlayan ve 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) toplantısının ardından başta Türk Hava Yolları olmak üzere bir çok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etti.

Seferler azaltıldı! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli (AA)

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda 20 Şubat'ta yapılması planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltıldığı açıklandı. Kar yağışının etkisini artırması beklenen 21 Şubat günü ise uçuşların yüzde 20 oranında azaltılmasına karar verildi.

Seferler azaltıldı! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli (AA)

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kar yağışı nedeniyle mevcut seferlerin aksamaması için karla mücadele ekiplerini hazır bekletiyor. 24 saat boyunca görev yapacak ekipler, havalimanında pist, taksi yolları ve park yerlerinin kapanmaması için karla mücadele çalışmalarında bulunacak.

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