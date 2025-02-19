Pembe Yıldız alıcısını arıyor: Eşsiz yüzüğün bedeli 100 milyon dolar!

Pembe Yıldız Elmas Yüzük, gelecek ay satışa çıkarılacak. Eşsiz yüzüğün 100 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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Pembe Yıldız Elmas Yüzük, 5 yıl önce açık artırmada satılan en pahalı yüzük olup, 71,2 milyon dolara satılmıştı. 59.60 karatlık oval biçimli, gösterişli canlı pembe Tip IIa elmas yüzük önümüzdeki ay tekrar satışa çıkacak.



Bu çarpıcı mücevher, 1999 yılında Güney Afrika'da De Beers tarafından çıkarılmış ve mükemmel bir şekilde kesilip cilalanması yaklaşık iki yıl sürmüştü. Eşsiz yüzüğün 100 milyon dolara alıcı bulacağı iddia edildi.

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