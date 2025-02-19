Komşu çok umutsuz: Yaz sezonu Santorini'de sıkıntılı geçecek!

Santorini'de yaşanan felaket, yeni sezon öncesi tüm rezervasyonları iptal ettirdi.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Türkiye'de geçen yıl Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 8 bin 629 gemi seferi ile 1 milyon 153 bin 727 yolcu, Yunan adalarına seyahat etti. Ancak Santorini'de yaşanan felaket, yeni sezon öncesi tüm rezervasyonları iptal ettirdi.



Yaz aylarının vazgeçilmez tatil rotası yine Yunanistan adaları oldu. 1 milyon 153 bin 727 Türk, Yunan adalarını seyahat etti. Türk turistlere, Yunan adalarında 7 gün konaklama imkanı sağlayan kapıda vize uygulamasıyla yolcu sayısı önceki yıllara göre artmasını sağladı.



2024'te Yunan adalarına giden yolcu sayısı, 2023'e göre yüzde 93,41 arttı. Yunan adalarına giden yolcu sayısı 2023'te 804 bin 776, 2022'de 416 bin 85 olarak kayıtlara geçti. Yunan adalarına seyahatlerde yolcu sayısı en fazla ağustosta gerçekleşti.



Temmuzda 236 bin 66, ağustosta 296 bin 980, eylülde 208 bin 23 yolcu Türkiye'den Yunan adalarına gitti. Ancak bu yıl Komşu çok umutsuz. Yunanistan'ın Santorini adasında bu ay bazen birkaç dakikada bir hissedilen denizaltı depremleri adada yaşayan binlerce kişinin ve çok sayıda işçinin Yunan anakarasına taşınmasına neden olmuştu. Bu korku da Türkler'in Yunanistan sevdasının önüne geçti. 2025 Temmuz- Ağustos dönemine ait rezervasyonların neredeyse tamamı iptal edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN