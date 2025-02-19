"Bay Çikolata" olarak bilinen Francesco Rivella hayatını kaybetti!

Nutella’nın isim babası olan Francesco Rivella, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Ferrero'nun efsanevi kimyageri ve Nutella'nın isim babası olan Francesco Rivella, 97 yaşında hayatını kaybetti. Francesco Rivella, 1952 yılında, henüz 25 yaşındayken, Ferrero'da işe başladı.



Torino'da bromatolojik kimya eğitimi alan Rivella, Ferrero'nun laboratuvarında, tatlıların temel bileşenlerini inceleyen ve karışımları oluşturan ekibin başlıca üyelerindendi.



İşte bu dönemde, Nutella'nın ilk kıvamına ulaşabilmek için yapılan denemeler ve formül geliştirme süreci başladı ve o özel tadı buldu. Ardından alanında dünyanın en ünlü markası haline geldi. 'Bay Çikolata' olarak da bilinen Rivella, için özel serinin yapılacağı açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN