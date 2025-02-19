Almanya'daki üniversitelerde röntgenci paniği!

Duisburgessen Üniversitesi’ndeki kadın tuvaletlerinde röntgenci paniği yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 00:00

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Üniversitesi'ndeki kadın tuvaletlerine röntgenci paniği yaşanıyor. Geçtiğimiz Ekim ve Ocak aylarından sonra Duisburg- Essen Üniversitesi'nin Essen kampüsünden bir kez daha röntgenci şikayeti geldi.



Geçtiğimiz aylarda tuvalette alınan kaydın internette de yayınlanmasıyla soruşturma yürütülürken, 8 Şubat'ta yeni vaka yaşadı. Öğrenciler, kadın tuvaletlerinde bir erkeğin dolaştığını belirtildi.

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