TÜSİAD YİK Başkanı'na hükümeti hedef seçmesinin ardından tepkiler yükseldi!

Zenginler Kulübü’nün hükümeti hedef alan eleştirileri sonrası eski başkanlar bir araya geldi. Yapılacak açıklamayla ilgili yol haritası belirlendi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) YİK Başkanı Ömer Aras ve Başkan Orhan Turan'ın skandal konuşmalarla hükümeti hedef seçmesinin ardından tepkiler yükseldi. Zenginler Kulübü'nün eski başkanları, bu tepkileri azaltmak için harekete geçti.



Kulis bilgilerine göre 'TÜSİAD'ın akil adamları' Rahmi Koç, Tuncay Özilhan, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner gibi isimler bir araya geldi. İki gün boyunca yaptıkları istişare toplantısı sonucu Ankara ile ipleri fazla germemek için iki metin hazırladıkları iddia edildi. Bu iki metinde de "daha ılımlı açıklama yapılıp geri adım atılmadan YİK Başkanı Ömer Aras'ın arkasında durulduğu" kaydedildi.



DİNGİLİZ ECONOMİST

TÜSİAD'ın hükümeti hedef alması büyük tepki topladı. Bunu fırsat bilen Zenginler Kulübü'nün akıl hocası İngiliz Dergisi The Economist de hemen rol çaldı. "Türkiye'de yeni bir baskı dalgısı güçleniyor" başlığıyla bağımsız yargı kararları üzerinden açıkça Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Eski Türkiye artık geride kalmıştır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN