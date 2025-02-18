İstanbul'da uçuşlara kar engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda o tarihlerde seferler iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 21:19

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İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda perşembe ve cuma günleri uçuş iptalleri yaşanacağı duyuruldu.

İstanbul'da uçuşlara kar engeli! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda o tarihlerde seferler iptal edildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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