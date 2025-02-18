İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Tebriz Kültür Haftası'nda jest!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası’nın kapanış töreninde, ünlü Türk şair Hüseyin Behçet Tebrizi’nin Azerbaycan Türkçesindeki Haydar Baba’ya selam şiirini okudu.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, ünlü Türk şair Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki 'Haydar Baba'ya selam' şiirini okudu. Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:



"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri." Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.

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