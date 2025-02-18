Brezilya'da 50 milyon liralık araç perte çıktı!

Brezilya'da lüks araç, yaşlı bir adamı yaklaşık bir metre farkla teğet geçerek bir evin duvarına çarptı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:00

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Brezilya Sao Paulo'da kontrolden çıkan lüks araç, yaşlı bir adamı yaklaşık bir metre farkla teğet geçerek bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından 50 milyon liralık aracın hurda hali, fotoğraflara yansıdı.

Kazayı, aşı hızla giden bir bayi çalışanının yaptığı anlaşıldı. Evin sahibi, "O anda içerideydim, şiddetli bir çarpma sesi duyunca şok oldum. Ev alarmları çaldı" diyerek olay anını anlattı.

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