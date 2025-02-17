Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç’u öldürdü

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 16:30

İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ankara 'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.

Ankara'da silahlı saldırı (DHA)

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.