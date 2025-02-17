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Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç'u öldürdü

Ankara'daki Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ilgan yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti ardından intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan'ın ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayın ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi.

AA
AA takvim.com.tr;
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Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç’u öldürdü

Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.

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İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ankara'da silahlı saldırı (DHA)Ankara'da silahlı saldırı (DHA)

Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şube Başkanının silahlı saldırısına uğrayan sekreter Erdinç Koç (DHA)Şube Başkanının silahlı saldırısına uğrayan sekreter Erdinç Koç (DHA)

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.

Şube Başkanı Deniz Ilgan (DHA)Şube Başkanı Deniz Ilgan (DHA)

BİRLEŞİK METAL-İŞ GENEL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Atar, "Acımız çok büyük , bugün Ankara'da Sendikamızın Anadolu Şubesi'nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın Şube Sekreteri Erdinç Koç silahla vurularak vefat etmiştir. Şube başkanı Deniz Ilgan ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir" dedi.

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