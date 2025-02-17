Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç'u öldürdü
Ankara'daki Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ilgan yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti ardından intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan'ın ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayın ardından Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'dan açıklama geldi.
Ankara'da bir sendikanın şube başkanı, tartıştığı şube sekreterini tabancayla vurarak öldürdü.
İddiaya göre, Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ilgan, yanındaki tabancayla Koç'a ateş etti.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Ilgan, daha sonra tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Ilgan ise hastaneye kaldırıldı.