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Endoskopide bağırsağı delinen Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti! Doktorun savunması pes dedirtti

Endoskopi sırasında 12 parmak bağırsağı delinen ve acilen ikinci kez ameliyata alınan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü ve gazeteci Meral Kara Delen, hayatını kaybetti. Operasyonu yapan Prof. Dr. Gümüldülü, “Hayatımda ikinci hatamı yaptım” dedi.

Murat Karaman Murat Karaman
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Endoskopide bağırsağı delinen Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti! Doktorun savunması pes dedirtti

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    Adana'da, uzun süredir Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan gazeteci Meral Kara Delen, 13 Şubat'ta endoskopi yaptırmak üzere bir hastaneye gitti. İddiaya göre Delen'in kendi doktoru yerine Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Gel benim hastamsın" diyerek endoskopi yaptı.

    Ancak operasyon sırasında Delen'in 12 parmak bağırsağı delindi. Fenalaşan Delen, başka bir ekip tarafından acilen tekrar ameliyat edildi. Tedavisi yoğun bakımda süren 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Meral Kara Delen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Gümüldülü'nün Delen'in yakınlarına "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" diyerek özür dilediği öğrenildi.

    "ÖMRÜMÜN EN AĞIR YENİLGİSİ"
    Delen'in hayatını kaybettiğini kendisi gibi gazeteci olan eşi Oğuzhan Delen, sosyal medyadan paylaştığı "Yenildim" başlıklı, "Biraz önce ömrümün en ağır yenilgisini aldım. Eşim Meral Delen'i kaybettik" duygusal mesajıyla duyurdu.

    Meral Kara Delen, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan gazeteci Delen'in ölümü ile ilgili soruşturma açıldı. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tören sonrasında gazetecilere, Rektörlük Özel Kalem Müdürü Delen'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Beriş, şöyle konuştu:

    "DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"
    "Meral Hanım aslında basit bir operasyon, endoskopi için hastanemize gidiyor. Operasyon gerçekleşiyor ama sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor. Ardından kendisi yoğun bakıma alınıyor. Hayatta tutabilmek için her türlü tedbir alındı, tıbbi müdahalede bulunuldu ama maalesef kendisini kaybettik. Çok üzgünüz."

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