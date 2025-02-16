İstanbul’da dehşet anları: Genç şarkıcı canlı yayında intihar etti!

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan genç şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. İple intihara kalkıştı. Olayı gören takipçileri el ele verip, polis ekiplerini aradı. Adrese ulaşan ekipler, şarkıcıyı yerde yatar vaziyette buldu.
Şarkıcı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pelin T.'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi. Yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç şarkıcının takipçileri, psikolojik destek alması gerektiğini ve yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak paylaşımlar yaptı.