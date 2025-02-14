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Merve Taşkın'a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL'lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek!

Geçtiğimiz yıllarda bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Taşkın'ın yaptığı 14 Şubat paylaşımları sonrası harekete geçildi. Taşkın'ın "müstehcenlik" suçu nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 18:15
Merve Taşkın’a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL’lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek!

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    Geçtiğimiz yıllarda bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılanan Merve Taşkın'ın yaptığı 14 Şubat paylaşımları sonrası harekete geçildi.

    Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı!

    GÖZALTINA ALINDI

    Taşkın "müstehcenlik" suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)

    400 BİN TL'YE AKŞAM YEMEĞİ

    Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin."

    Merve Taşkın gözaltında (DHA)Merve Taşkın gözaltında (DHA)

    "Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.

    Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)Merve Taşkın'ın paylaşımları (Sosyal medya)


    Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir paylaşım daha yapan Taşkın, "Beni cimere sikayet ediyormussunuz. Yemek yemenin suc oldugunu dusunmuyorum. Dilerlerse emniyetle de yemek yiyebiliriz." diyerek adeta yargı ve emniyete meydan okumuştu.

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