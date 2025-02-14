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İstanbullu yine yollarda kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Haftanın son iş gününde mesai çıkışıyla birlikte İstanbul trafiği durma noktasına geldi. D-100, TEM ve ana arterlerde yoğunluk artarken, köprü geçişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Toplu taşıma duraklarında da kalabalık dikkat çekerken, İstanbullular eve ulaşmak için saatlerce yollarda kaldı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:54
İstanbullu yine yollarda kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı

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    İstanbul'da akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. (DHA)

    D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde de yoğunluk etkisini sürdürüyor.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. (DHA)

    Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu, Küçükçekmece'ye kadar etkili oluyor. Ankara istikametinde ise Yenibosna ile Okmeydanı-Çağlayan arasında yoğunluk yaşanıyor.

    Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ters istikamette de araçlar ağır seyrediyor.

    TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde Gaziosmanpaşa ile Küçükçekmece arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. (DHA)İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. (DHA)

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar ağır seyrederken, her iki köprüde de Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

    Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisi Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Yenisahra ve Bostancı mevkilerinde de her iki yönde araçların ağır ilerlediği görülüyor.

    TEM Otoyolu Küçükbakkalköy mevkisinde her iki yönde araçlar ağır seyrediyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e ulaştı.

    Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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