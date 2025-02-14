İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. (DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar ağır seyrederken, her iki köprüde de Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisi Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Yenisahra ve Bostancı mevkilerinde de her iki yönde araçların ağır ilerlediği görülüyor.

TEM Otoyolu Küçükbakkalköy mevkisinde her iki yönde araçlar ağır seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 83'e ulaştı.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.