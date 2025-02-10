Terörü öven sözde komedyen Selin Dilmaç tutuklandı

İstanbul Polisi, bölgede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesine yönelik operasyonlarını artırdı. Ekipler, bir ihbar üzerine Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak'ta buluşan iki kişiyi takibe aldı. Ekipler, satıcı ve alıcıyı yakaladı. Satıcı kadının İstanbul'da komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç (29) olduğu anlaşıldı. Torbacı Dilmaç'ın evinde yapılan aramada 759.32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para yakalandı. Dilmaç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TERÖRÜ ÖVÜYORDU

Selin Dilmaç'ın, terör örgütünü övücü sözleri dikkat çekmişti. PKK/YPG, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de saldırı düzenledi. Bu hain bombalı eylemde 99 kişi yaralanırken 6 kişi de hayatını kaybetti. Bombayı caddeye bırakan kadın terörist Ahlam Albashir 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sosyal medyada Albashir'i kadın olduğu için öven cümleler kuran Dilmaç'a, vatandaşlar büyük tepki göstermişti.