Aynasını kıran kuryeyi böyle ezdi!

İstanbul'da otomobil sürücüsüyle motokurye arasında tartışma çıktı, şiddetlenince motokurye otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. Fatih F. bir TV kanalına olay anını anlattı. Vedat K.'nin aracıyla kendisine arkadan çarpıp kaçtığını dile getiren Fatih F., bunun üzerine Vedat K.'nin aracının sağ dikiz aynasını kırdığını belirtti. Akciğerlerinin söndüğünü ve kaburgasında 9 kırık olduğunu söyleyen kurye "Karaciğerimde yırtık var" dedi.

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