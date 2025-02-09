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Bolu Kartalkaya'daki faciada mülkiye müfettişleri raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişleri raporunda çok çarpıcı detaylara ulaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025
Bolu Kartalkaya’daki faciada mülkiye müfettişleri raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı

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    Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. TAKVİM, mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapora ulaştı. Rapora göre, Bolu İl Özel İdaresinin 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024'te ölüm otelini 5 kez denetlediği ancak bu denetimlerin ağırlıklı olarak hijyen, sağlık ve gıda güvenliği ile sınırlı kaldığı belirtildi.

    Ayrıca yangın güvenliği ve tahliye önlemleri gibi kritik unsurların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmediği yangın çıkışlarının uygunluğu, tahliye yolları ve söndürme sistemleriyle ilgili eksikliklerin zamanında tespit edilip giderilmediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'dan sonra otelin aşçısı Enver Özürk de tutuklandı. Tutuklu sayısı 22'ye yükseldi. (KERİM CENGİL)

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