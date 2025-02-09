Tartışma sonrası cinayet: Pelin Üçtepe sevgilisi Hakan Günkan’ı bıçaklayarak katletti

Niğde'de yaşayan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Pelin Üçtepe (23), aynı üniversitede okuyan sevgilisi Hakan Günkan (25) ile birlikte, 4 kişilik öğrenci evine gitti. Sevgililer arasında tartışma yaşandı. Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçağı sevgilisinin kalbine sapladı. Olayı fark eden arkadaşları, hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Hakan Günkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından Pelin Üçtepe gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günkan'ın cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.

"AĞABEY ARAMIZ BOZUK"

Üçtepe'nin cinayetin ardından bir arkadaşına attığı mesajlar ise olayın seyrini gözler önüne serdi. Üçtepe, cinayeti gerçekleştirdikten sonra arkadaşına, "Bir şey yok, Hakan ile tartıştık, çözdük" şeklinde mesajlar gönderdi. Arkadaşı, olayın ciddiyetini anlayarak endişe duydu ve sürekli olarak Üçtepe'yi arayarak durumun doğruluğunu sorguladı. Mesajlaşmalarda, Üçtepe'nin cinayeti ilk etapta kabul etmediği, ancak sonradan durumun netleştiği görülüyor. Hakan Günkan'ın ailesi, oğullarının başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. Hakan'ın ağabeyi Doğan Günkan, "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" dedi. Kız kardeşi Fatma Dolaş, "Pelin'in, Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit oldum. Hakan'ın ilişkisini tasvip etmedim" şeklinde konuştu. Söz konusu mesajların içeriği ise değerlendirilmek üzere soruşturma dosyasına eklendi.