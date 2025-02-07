Pınar Gültekin davasında Yargıtay’a tepki yağdı! Yeni öneri Meclis’e sunuldu: Zanlılar cezadan kaçamayacak

Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'ya da haksız tahrik indirimi istenmişti. Eğer yeni yargı önerisi Meclis'ten geçerse Avcı gibi zanlıların cezaları artacak. Yargı paketi çalışmaları başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haksız tahrik suçlularının cezalarının artırılması için TBMM'ye öneri verdi.



Tunç, "Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı şu anda 12 yıl. Bunun 16 yıl olmasını, üst sınır şu anda 18, o 18'in 22 yıl olmasını arz edeceğiz. Yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu kişi haksız tahrik altında işlemişse şu anda alt sınır 18 yıl, bunun 22 yıla, üst sınırı ise 24 yıl şu anda. Bunun da 30 yıla çıkarılmasını milletvekillerimizin takdirlerine arz ediyoruz" diye konuştu.

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