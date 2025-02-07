İzmir'de "Tiktok akımı" dehşet saçtı: Arkadaşını kolonya döküp yaktı!

İzmir'de geçen ay Mert Yetiştiren'in (10) Tiktok'taki kolonya akımından etkilenerek üzerine döktüğü kolonyayı ateşe vermesi sonucu can vermesinin ardından bir Tiktok faciası da yine aynı ilde yaşandı.



İddiaya göre CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde görevli bir daire amiri, iki çalışanla birlikte, "Efe" lakaplı engelli personel Murat Sakarya'nın üzerine 'şaka' adı altında kolonya döküp ateşe verdi. Sakarya'nın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Belediye, 2 çalışanın işine son verdi. Amir hakkında ise devlet memuru olduğu için soruşturma başlatıldı.

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