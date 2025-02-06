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Yıllar geçse de acısı geçmiyor! 6 Şubat'ta 12 yakınını kaybeden Ramazan Kala: Dede bizi kurtar sözü kulağımdan gitmiyor

Depremde 12 yakınını kaybeden Ramazan Kala, “Torunumun sözü beni kahrediyor. Köyüme ailemden kimse dönmek istemiyor” diyor.

Tolga Yanık Tolga Yanık
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Yıllar geçse de acısı geçmiyor! 6 Şubat’ta 12 yakınını kaybeden Ramazan Kala: Dede bizi kurtar sözü kulağımdan gitmiyor

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    Kahramanmaraş Elbistan'da yıkılan apartmanda eşini, kızını, damadını, torunlarını, kardeşinin çocukları dahil 12 yakınını kaybeden ve kendisi de enkaz altından kurtulan Ramazan Kala (66), yaşadığı o büyük acıyı unutamadığını belirterek ağladı.

    Çocukların deprem anındaki çığlıklarının hala kulaklarında yankılandığını belirten Ramazan Kala, "Deprem anında herkes bağırıyordu. Kapıyı açmak istedik ama sıkıştığı için bir türlü açamadık. Ne yapacağımızı bilemedik. Zaten ikinci depremde saniyeler içerisinde her şey yerle bir oldu. O çocukların çığlıkları kulaklarımdan bir türlü gitmiyor. Torunlarımdan biri 'Dede bizi kurtar' dedi ama başaramadım. Çok çırpındım ama olmadı. Nereden bilebilirdik böyle olacağını. Bilseydim dışarı çıkardık. Hava soğuk olunca çocuklar üşümesin dediler. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın. Eniştem ölünce ablamı ve yeğenlerimi de yanımıza almıştık. Onları da kaybetmem farklı bir acı oldu. Her gün mezarlarına giderek onlarla konuşup dua ediyorum" diyerek faciayı anlattı.

    Kala, en büyük isteğinin ise kendi imkanlarıyla yapımına başladığı köy evini bitirip, içerisine yerleşebilmek olduğunu vurguladı.

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