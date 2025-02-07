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Adana'da yangın paniği: Bitişik eve de sıçradı

Adana'da tek katlı bir evde çıkan yangın bitişikteki eve de sıçradı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülse de iki evde kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 05:27 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 05:27
Adana’da yangın paniği: Bitişik eve de sıçradı

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    Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir eve de sıçradı. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Kösreli Mahallesi'ndeki Ömer A.'ya ait tek katlı evde çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

    Alevler, bitişikteki Ekrem A.'ya ait tek katlı eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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