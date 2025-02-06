KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar depremzedelerle bir araya geldi: Şimdi iyileşme zamanı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat'ta gerçekleşen, 11 ili etkileyen asrın en büyük deprem afetinin ikinci yıldönümünde Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.



Bir anne olarak depremde çocukların yaşadıkları acılara tanık olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bütün ailesini yitiren insanların acısını görmek, özellikle de küçük bir çocuğun uzuvlarını kaybettiğini görmek beni çok etkiledi. Bunlar kolay kolay unutulabilecek görüntüler değildi. Çok fazla acı yaşadık ancak şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zamanla daha iyi olacağız" dedi. Bayraktar ayrıca Baykar'ın deprem bölgesinden İstanbul'daki lojmanlara yerleştirdiği aileler ile de sürekli irtibatlı olduklarını sözlerine ekledi.

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