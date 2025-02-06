Ailesini kaybetti umudunu kaybetmedi: 6 Şubat’ta 4 gün enkazda kalan depremzede hayata yeniden sarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine Kahramanmaraş'ta yakalanan ve eşi, 2 çocuğunu kaybeden kendisi de 4 gün sonra enkaz altından kurtulan ve bir bacağını kaybeden Ayşe Parlak, yeniden hayata sarıldı.



Bir kızıyla hayatta kalan, kızı da evlenince devletin kendisini verdiği konutta tek başına yaşayan Parlak, "Aylarca akrabalarım beni sırtlarında taşıdı, proteze kavuşunca kendime geldim. Şükürler olsun artık kimseye muhtaç değilim. Merkezden gelip bizi özel araçla getiriyor, sonra da evimize bırakıyorlar. Allah razı olsun" dedi.

DEVLET SARAY GİBİ EV VERDİ

Gaziantepli Öztürk ailesi, depremde yıkılan evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Öztürk Ailesi, "Uzun yıllar köyde yaşadık. Köy çocuğuyuz ama çocukların okulu için mecburen şehre gitmiştik. Apartman dairesi bize kutu gibi geliyordu. Bir yere sığamıyorduk. Yani oralar bize göre değildi. Üstüne deprem de olunca artık şehirde yaşanmaz diyerek köy evine başvurduk. Burası geniş ve 800 metrekare bahçe içinde çok rahat bir ortama sahip. Evimi çok beğendim" diyerek sevinçlerini paylaştı.