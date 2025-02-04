Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’a 45 bin yıl hapis kararı!

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank davasında karar açıklandı.

Karar duruşmasında son sözü sorulan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın "Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın "Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez cezalandırılmaları talep edildi.