Asrın felaketinde yerle bir olan 11 ilde yeniden inşa seferberliği!

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş merkezli depremler adeta 11 şehri yerle bir etti.

Tarihe "asrın felaketi" olarak geçen bu şiddetli deprem, 2'inci yılını geride bıraktı. Depremin ilk anlarından itibaren sahaya çıkan birimler, tüm imkanları seferber etti.

Önce enkaz altındaki canlar kurtarıldı, daha sonra kalıcı konutların inşasına kadar depremzedelerin barınma gereksinimleri karşılandı. Ve arkasından tüm deprem bölgesini ayağa kaldıracak, yeniden inşa edecek büyük seferberlik başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum liderliğinde 11 ilde devam eden yeniden inşa seferberliğinde şimdiye kadar toplam 201 bin 580 bağımsız bölüm teslim edilirken 2025'te toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün daha teslim edilmesi hedefleniyor.