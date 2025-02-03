Maç bileti ve forma kazandıran Papara BJK Kart 1. Dönem çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil-yedek isim listesi

Papara BJK Kart 1. Dönem çekiliş sonuçları açıklandı. 9 Mart 2025 Beşiktaş-Gaziantep Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 9 Mart 2025 Beşiktaş-Gaziantep Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 30 Mart 2025 Beşiktaş-Galatasaray Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Bileti, 9 Mart 2025 Beşiktaş-Gaziantep Maçı Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, 30 Mart 2025 Beşiktaş-Galatasaray Maçı Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, İmzalı Beşiktaş Forması ve Beşiktaş Forması kazanan asil ve yedek talihliler...