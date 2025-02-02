Engelli çocuğa şiddet! Cani anne ve baba gözaltında! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama

Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darbetti.
Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darbetti.
Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.'ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu.
Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.'nin başına tekmeyle vurdu.
CANİ ANNE VE BABA GÖZALTINDA!
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı.
Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dava sürecine müdahil olunacağı ifade edilirken "Şahısların gereken cezayı alması için yakın takipçisi olacağız" denildi.