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Engelli çocuğa şiddet! Cani anne ve baba gözaltında! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Kocaeli Gebze'de engelli çocuklarını merdivende darbeden cani anne ve babanın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayın ardından harekete geçen ekipler, anne ve babayı gözaltına aldı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dava sürecine müdahil olunacağı ifade edilirken "Şahısların gereken cezayı alması için yakın takipçisi olacağız" denildi.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 11:17
Engelli çocuğa şiddet! Cani anne ve baba gözaltında! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama

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    Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darbetti.

    Engelli çocuklarına şiddet uyguladılar (DHA)Engelli çocuklarına şiddet uyguladılar (DHA)

    Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.'ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu.

    Sosyal medyada tepki çeken görüntü (DHA)Sosyal medyada tepki çeken görüntü (DHA)

    Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.'nin başına tekmeyle vurdu.

    CANİ ANNE VE BABA GÖZALTINDA!

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı.

    Cani anne ve baba gözaltında (DHA)Cani anne ve baba gözaltında (DHA)

    Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bakanlığın X açıklaması Bakanlığın X açıklaması

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dava sürecine müdahil olunacağı ifade edilirken "Şahısların gereken cezayı alması için yakın takipçisi olacağız" denildi.

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