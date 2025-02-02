Engelli çocuğa şiddet! Cani anne ve baba gözaltında! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama

Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'nde koruma altına alındı.

Bakanlığın X açıklaması

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dava sürecine müdahil olunacağı ifade edilirken "Şahısların gereken cezayı alması için yakın takipçisi olacağız" denildi.