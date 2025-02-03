Kadere bak: Bursa’da yarım saat arayla kalp krizi geçiren çift bir gün arayla hayatını kaybetti

Bursa İnegöl'de 59 yaşındaki Yaşar Cengiz, 18 Ocak'ta kalp krizi geçirdi. Cengiz, hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil Servis'te eşini bekleyen 56 yaşındaki Nursel Cengiz de yarım saat sonra kalp krizi geçirip, aynı hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren çiftten Yaşar Cengiz, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.
Yaşar Cengiz'in cenazesi, 31 Ocak'ta Turgutalp Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Aynı gün eşi Nursel Cengiz de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Nursel Cengiz de eşinin mezarının yanına defnedildi.