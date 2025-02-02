Esenyurt’ta ANPA Gross’un deposunda yangın!

Esenyurt'ta bulunan ANPA Gross'un depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.
Esenyurt'ta bulunan ANPA Gross'un depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelerden destek talebinde bulundu.
Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.