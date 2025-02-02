Esenyurt’ta ANPA Gross’un deposunda yangın!

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Esenyurt'ta bulunan ANPA Gross'un depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Esenyurt'ta AVM'nin deposunda yangın

ANPA Gross'ta yangın (DHA) Yangın, saat 06.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.