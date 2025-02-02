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Esenyurt'ta ANPA Gross'un deposunda yangın!

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki ANPA Gross'un depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelerden destek talebinde bulundu. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

DHA DHA
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 08:36 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 09:29
Esenyurt’ta ANPA Gross’un deposunda yangın!

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    Esenyurt'ta bulunan ANPA Gross'un depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.

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    ANPA Gross'ta yangın (DHA)ANPA Gross'ta yangın (DHA)

    Yangın, saat 06.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    ANPA Gross'ta yangın (DHA)ANPA Gross'ta yangın (DHA)

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ANPA Gross'ta yangın (DHA)ANPA Gross'ta yangın (DHA)

    Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, çevre ilçelerden destek talebinde bulundu.

    ANPA Gross'ta yangın (DHA)ANPA Gross'ta yangın (DHA)

    Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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