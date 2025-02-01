PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Arap Süleyman’ın Antalya’daki 6 milyar dolarlık arazisinin miras listesi yeniden düzenleniyor!

Arap Süleyman’ın Antalya’nın yarısını oluşturan ve değeri 6 milyar doları aşan arazideki 3’te 1 hissesi için yeni karar alındı. Buna göre Süleyman’ın kızları Havva ve Ayşe’nin mirasçılarının talebi üzerine mirasçı listesi yeniden düzenlenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Arap Süleyman’ın Antalya’daki 6 milyar dolarlık arazisinin miras listesi yeniden düzenleniyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönüm araziyle ilgili Arap Süleyman (Hacı Süleyman), Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, 1992 yılında eşit ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi. Antalya Kadastro Mahkemesi de bu karara yönelik arazi tespiti yaptı. Mirasçı sayısının 200 civarında olduğu belirtiliyor.

    SAHTE İSİMLER
    2011 yılında, bugünkü değeri 6 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerin 3 hissedarından Arap Süleyman'ın mirasçılarından; sahte evrakla listeden çıkartılan Balbeyli Havva ile Ayşe isimli kızları olduğu ortaya çıktı. Tarafların avukatları, Balbeyli Havva ile Ayşe yönünden Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 1992'de alınan kararın yenilenmesine yönelik Antalya Kadastro Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, bu talebi reddetti.

    İSTİNAFTA BOZULDU
    Davacıların avukatları, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin ret kararını istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin kararını bozdu. Yeni mirasçılık belgesine dayanarak yargılamanın iadesi isteğinde bulunulduğunu belirten avukatlar, "Yargılamanın iadesine gidilerek yeni hüküm kurulması ve mevcut tapu kayıtlarında maliklerin ve malik hisse oranlarının değişmesi söz konusu olacaktır" dedi.

    ARAZİNİN ÜZERİNDE BULUNANLAR:
    - Atatürk Kültür Parkı
    - Cam Piramit
    - Antalyaspor Tesisleri
    - Antalya Stadı
    - Antalya Spor Salonu
    - ATİK
    - Antalya Adliyesi
    - Antalya Müzesi
    - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    - Antalya Defterdarlığı
    - Konyaaltı Beach Park
    - Rixos Downtown Otel
    - Özkaymak Falez Otel
    - Hillside Su Otel
    - Nashira City Otel
    - Binlerce özel ve kamu binası

    AYM KARARI DA VAR
    Anayasa Mahkemesi, 111 bin 879 metrekarelik arazide, usule aykırı kamulaştırma yapıldığına ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Mirasçılar arazinin kamulaştırma bedelinin ödenmesi için dava açmıştı. Mahkeme, araziyi Arap Süleyman ile Hacıbekirzade Mehmet Ağa'nın mirasçıları üzerine tescil etmişti. Bakırcı Yorgi'nin mirasçısı bulunamadığı için payı Hazine'ye devredilmişti. İtiraz davası ise 48 yıl sürmüştü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    AK Parti’de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?
    Kardelenler
    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    CHP yandaşı Can Ataklı’dan 15 Temmuz’da halka ateş açılmadı yalanı
    BMGK’nın Kıbrıs kararına Türkiye’den sert tepki: Raf ömrü tükendi
    Trump’tan LGBT’ye bir yumruk daha: Cinsiyet farklılığını ifade eden zamirler kullanılmayacak
    Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı
    RTÜK’ten Halk TV’deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı
    Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    Yapay zeka siyasi tezgah: DeepSeek Tiananmen Meydanı’ndan ve ChatGPT Gazze’den patladı!
    Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu!
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    Zembilli’nin gözü kara delikanlısı Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un sevgilisi bakın kim! Meğer Kırgın Çiçekler’in güzeller güzeliyle...