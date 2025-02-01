Arap Süleyman’ın Antalya’daki 6 milyar dolarlık arazisinin miras listesi yeniden düzenleniyor!

Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönüm araziyle ilgili Arap Süleyman (Hacı Süleyman), Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, 1992 yılında eşit ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi. Antalya Kadastro Mahkemesi de bu karara yönelik arazi tespiti yaptı. Mirasçı sayısının 200 civarında olduğu belirtiliyor.

SAHTE İSİMLER

2011 yılında, bugünkü değeri 6 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerin 3 hissedarından Arap Süleyman'ın mirasçılarından; sahte evrakla listeden çıkartılan Balbeyli Havva ile Ayşe isimli kızları olduğu ortaya çıktı. Tarafların avukatları, Balbeyli Havva ile Ayşe yönünden Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 1992'de alınan kararın yenilenmesine yönelik Antalya Kadastro Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, bu talebi reddetti.



İSTİNAFTA BOZULDU

Davacıların avukatları, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin ret kararını istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, Antalya Kadastro Mahkemesi'nin kararını bozdu. Yeni mirasçılık belgesine dayanarak yargılamanın iadesi isteğinde bulunulduğunu belirten avukatlar, "Yargılamanın iadesine gidilerek yeni hüküm kurulması ve mevcut tapu kayıtlarında maliklerin ve malik hisse oranlarının değişmesi söz konusu olacaktır" dedi.

ARAZİNİN ÜZERİNDE BULUNANLAR:

- Atatürk Kültür Parkı

- Cam Piramit

- Antalyaspor Tesisleri

- Antalya Stadı

- Antalya Spor Salonu

- ATİK

- Antalya Adliyesi

- Antalya Müzesi

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Antalya Defterdarlığı

- Konyaaltı Beach Park

- Rixos Downtown Otel

- Özkaymak Falez Otel

- Hillside Su Otel

- Nashira City Otel

- Binlerce özel ve kamu binası



AYM KARARI DA VAR

Anayasa Mahkemesi, 111 bin 879 metrekarelik arazide, usule aykırı kamulaştırma yapıldığına ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Mirasçılar arazinin kamulaştırma bedelinin ödenmesi için dava açmıştı. Mahkeme, araziyi Arap Süleyman ile Hacıbekirzade Mehmet Ağa'nın mirasçıları üzerine tescil etmişti. Bakırcı Yorgi'nin mirasçısı bulunamadığı için payı Hazine'ye devredilmişti. İtiraz davası ise 48 yıl sürmüştü.