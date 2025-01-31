Babasıyla davalık olmuştu: Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı

Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sadece şarkıları değil 5 çocuğuna bıraktığı 3 milyar TL'lik mirası ile herkesi şaşırttı.

O mirası alacaklar arasında kavgalı olduğu kızı Tuğçe Tayfur da vardı. Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı.

Sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından konuyu mahkemeye taşımıştı. Kızına "Soyadımı kullanma" çağrısı yapmıştı. İşte Tayfur'un davalık olduğu kızı Tuğçe, giyim mağazasını kapatma kararı aldı. Tarabya'daki Tuğçe Tayfur adlı giyim mağazasının kapısına kilit vurduğu öne sürüldü. Geçen yıl 9 Mart'ta açılışını Nejla Nazır'ın yaptığı mağazanın Tayfur'un ölümünden sonra kapatılması dikkat çekti.