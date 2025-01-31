Mardin'in Nusaybin ilçesinde 62 yaşındaki Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığı'nda meydana geldi. Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak yere yığıldı.

Fotoğrafta: Azime Yıldız (DHA)

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga ötürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.