SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sarı serumla ölümde yeni detay! Doktorun diploması iptal edilmiş

Halk arasında ‘atom’ ya da ‘sarı serum’ olarak bilinen serumun bağlanmasının ardından Mehmet Gündoğdu’nun hayatını kaybetmesi hakkında yeni detaylar geldi. Sarı serum aldığı kliniğin ortaklarından birinin 2022 yılında devlet hastanesinde görevliyken alkollü bir iş insanının kanını değiştirdiği için yargılandığı ve diplomasının iptal edildiği ortaya çıktı.

İHA İHA İHA
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:07 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:07
Sarı serumla ölümde yeni detay! Doktorun diploması iptal edilmiş

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu.

    Sarı serumla gelen ölüm (İHA)Sarı serumla gelen ölüm (İHA)

    Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

    İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

    Diploması iptal edilmiş (AA)Diploması iptal edilmiş (AA)



    7 SANIKLI DAVADA YARGILANAN DOKTORUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ
    Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında 'iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü.

    Hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan (İHA)Hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan (İHA)

    Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

    Sarı serum sonrası hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın eşi (İHA)Sarı serum sonrası hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın eşi (İHA)



    DİPLOMASI İPTAL EDİLİNCE İSMİ TABELADAN SİLİNDİ
    Mert B.'nin davası devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde devlet hastanesi ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Mert B.'nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı, ardından işletmeye başladığı kaydedildi.

    Hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan ve eşi (İHA)Hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan ve eşi (İHA)

    Ardından Mert B.'nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan şikayetler sonrası Mert B.'nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.

    Hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan, eşi ve çocukları (İHA)Hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan, eşi ve çocukları (İHA)



    Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Teğmenlerin korsan yemininde karar günü! MSB açıkladı
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Çok sayıda ölü var! Ses kayıtları ortaya çıktı
    Başka Bir Gün Dizi
    Esir takasında 3. tur! Hamas’ın bıraktığı 3 İsrailli | Yahya Sinvar detayı | Dünyaya haritalı mesaj
    ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu
    Eurofighter alımında geri sayım! MSB kaynakları açıkladı: Teklif hazırlanıyor
    ABD’deki uçak kazası neden oldu? Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar: İmkansız
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün yalanı ortaya çıktı! Çalışanları bir bir anlattı
    Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldü
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Herkes birbirini suçladı: Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz... | Suat Toktaş tutuklandı
    EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...
    DeepSeek’e meydan okuyan okuyana! Gövde gösterileri başladı: Alibaba da artık oyunda!
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Kafe ve restoranlarda harcama alt limiti uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi
    Sosyal medya düzenlemesinde son viraj! Başkan Erdoğan’ın masasında!
    Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı
    Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!
    Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara görevine resmen başladı
    Galatasaray çıldırdı! Tarihe geçecek 65 milyon euroluk teklif