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"Maya"sında başarı var | Maya Asya Gültekin tek eliyle engelleri aştı

Maya Asya Gültekin, sol eli olmadan dünyaya gözlerini açtı. Okulundaki spor seçmelerinde antrenörünün keşfetmesiyle masa tenisine başladı. Bedensel Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda üst üste derece aldı. “Hedefim Türkiye ve Dünya Şampiyonluğu” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Mayasında başarı var | Maya Asya Gültekin tek eliyle engelleri aştı

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    Antalya'da yaşayan Ece ve Sercan Gültekin çiftinin ilk çocukları Maya Asya (11), anne karnında kordonun dolanmasıyla sol eli olmadan dünyaya geldi. Protez el kullanmaya başlayan Maya, masa tenisi antrenörü Müge Sayar'ın okullarındaki seçmelerde keşfetmesiyle bu spora yöneldi. Raşit Küçük İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gültekin, derslerden artan zamanlarında Kepez'deki spor salonunda masa tenisi antrenmanlarına gidiyor. İlk etapta engelinden dolayı çekindiğini ifade eden Maya Asya, antrenörü Sayar'ın kendisini bu sporu yapmaya teşvik edip, sevdirdiğini belirtti. Masa tenisiyle 4 yıldır uğraşan Maya Asya, Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda 2022-2023 yılı Türkiye 3'üncüsü, 2023-2024 Türkiye 2'ncisi oldu. Maya Asya, başarısıyla 7 yaşındaki kız kardeşi Aden Gültekin'e de örnek oluyor.

    HAFTADA 6 GÜN 2 SAAT ANTRENMAN YAPIYOR
    Maya'nın antrenörü Müge Sayar, "Gençlik Spor Bakanlığı'nın 'Yetenek Taraması' projesiyle Maya'yı keşfettik. Spor yapıp yapmadığını sordum. Yapmadığını söyleyince salona davet ettim. İlk antrenmanını yaptı. Maya, Türkiye Bedensel Engelliler kategorisinde masa tenisi sporunda rakipleriyle yarışıyor. Maya ile haftada 6 gün, 2 saat antrenman yapıyoruz. Yaz tatillerinde antrenman saatlerimiz 4-5 saatlere çıkıyor. Maya ilk yıl Türkiye 3'üncüsü, sonraki yıl Türkiye 2'ncisi oldu. Masa tenisi için yetenekli bir öğrenci, bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Sonradan engelli kalan ya da doğuştan engelli arkadaşlarımız hiçbir şekilde pes etmemeli. İnsanlar kusurlarıyla da başarı elde edeceklerine inanmalı" dedi.

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