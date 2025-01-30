Uzun yaşamanın sırrı bu 9 vitaminde! Uzmanlar açıkladı: Yaşlanmayı durduracak

D vitamini

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, özellikle Amerika'da yaygın olarak eksikliği görülen ve yıl boyunca daha çok kış aylarında eksikliği hissedilen önemli bir mikro besin maddesidir. D vitamini vücuttaki iltihaplanmayı azaltmanın yanı sıra kemik ve bağışıklık sağlığını destekler. Ancak D vitamini daha uzun ve tatmin edici yaşamlar yaşamamıza yardımcı olabilir. "Yeterli D vitamini seviyelerine sahip olmak, osteoporoz, bazı kanser türleri ve kalp hastalığı gibi kronik durumların riskini düşürerek uzun ömre katkı sağlar" diyor Comeau. Günde 5 ila 30 dakika güneş ışığı almak, D vitamini seviyenizi artırmanın en iyi yollarından biri olsa da bazı D vitamini açısından zengin gıda kaynakları da buna yardımcı olabilir. Bunlar arasında yumurta, süt ürünleri ve portakal suyu gibi takviyeli ürünler ultraviyole ışığa maruz kalmış mantarlar ve ton balığı, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar yer alır.