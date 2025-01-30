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Uzun yaşamanın sırrı bu 9 vitaminde! Uzmanlar açıkladı: Yaşlanmayı durduracak

2025 yılı sağlıklı yaşam hedefleri belirlemek ve uzun ömür için adımlar atmak isteyen pek çok kişi için mükemmel bir fırsat sunuyor. Uzun yaşam yalnızca daha fazla yıl yaşamak değil aynı zamanda bu yılları daha sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmek anlamına geliyor. Yapılan araştırmalar bazı vitaminlerin, minerallerin ve besin öğelerinin vücudu uzun vadeli sağlık sorunlarına karşı koruyabileceğini ayrıca yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:00
Uzun yaşamanın sırrı bu 9 vitaminde! Uzmanlar açıkladı: Yaşlanmayı durduracak

Yeni yılın başında birçok insan sağlıklarını bir sonraki seviyeye taşımayı ve uzun ömürlü bir yaşam sürmeyi hedefliyor. Beslenme Uzmanı Kaitlyn Comeau, RD, PN1-SSR, "Uzun ömür, sadece daha uzun yaşamakla ilgili değil; daha iyi yaşamakla ilgilidir; yıllarınıza hayat katmak, sadece hayatınıza yıllar eklemek" diyor.

Uzun yaşamanın sırrı bu 9 vitaminde! Uzmanlar açıkladı: Yaşlanmayı durduracak

Yoğun kış aylarında kalabalık spor salonlarında vakit geçirmek elbette uzun ömrü desteklemenin bir yolu olsa da bilinçli beslenme tercihlerinin de bu yolculukta çok önemli bir yeri var.

Uzun yaşamanın sırrı bu 9 vitaminde! Uzmanlar açıkladı: Yaşlanmayı durduracak

"İyi beslenme, sadece yaşam süresini değil, sağlıklı yaşam süresini (healthspan) de destekler. Şu an bedeninizi beslemeye odaklanarak gelecekte o ekstra yılların daha sağlıklı daha aktif ve gerçekten keyifli olmasını sağlayabilirsiniz" diyor Comeau. İşte araştırmaların hangi vitaminlerin, minerallerin ve diğer besin maddelerinin daha uzun ve canlı bir yaşamı teşvik edebileceğini gösterdiği bazı bilgiler.

Uzun yaşamanın sırrı bu 9 vitaminde! Uzmanlar açıkladı: Yaşlanmayı durduracak

Uzun Yaşam İçin 9 Temel Vitamin ve Besin Maddesi

"Beslenme uzun ömrün temelidir. Bu bedeninize uzun yolculuk için premium yakıt sağlamaya benzer. Seçtiğiniz yiyecekler hücrelerinizi koruyabilir, enerjinizi artırabilir ve yaşamı kısaltan kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Her lokmayı geleceğiniz için bir yatırım olarak görmenizi tavsiye ederim" diyor Comeau. Bununla birlikte uzun yaşam yolunda benimsemeniz gereken 9 besin maddesi, vitamin ve mineral sıralıyor.

Uzun yaşamanın sırrı bu 9 vitaminde! Uzmanlar açıkladı: Yaşlanmayı durduracak

D vitamini
Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, özellikle Amerika'da yaygın olarak eksikliği görülen ve yıl boyunca daha çok kış aylarında eksikliği hissedilen önemli bir mikro besin maddesidir. D vitamini vücuttaki iltihaplanmayı azaltmanın yanı sıra kemik ve bağışıklık sağlığını destekler. Ancak D vitamini daha uzun ve tatmin edici yaşamlar yaşamamıza yardımcı olabilir. "Yeterli D vitamini seviyelerine sahip olmak, osteoporoz, bazı kanser türleri ve kalp hastalığı gibi kronik durumların riskini düşürerek uzun ömre katkı sağlar" diyor Comeau. Günde 5 ila 30 dakika güneş ışığı almak, D vitamini seviyenizi artırmanın en iyi yollarından biri olsa da bazı D vitamini açısından zengin gıda kaynakları da buna yardımcı olabilir. Bunlar arasında yumurta, süt ürünleri ve portakal suyu gibi takviyeli ürünler ultraviyole ışığa maruz kalmış mantarlar ve ton balığı, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar yer alır.