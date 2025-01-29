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Otel faciasında ocakları söndüren talimat: "Kimseye haber vermeyin biz bunu söndürürüz"

Grand Kartal Otel’de yanarak can veren 78 vatandaşımızın acısı yürekleri yaktı. Otel çalışanı Tuni Burhan’ın sözleri ise ihmaller zincirinin faciaya nasıl davetiye çıkardığını kanıtladı: Yangın mutfakta başladı. Otel müdürü ‘Kimseye haber vermeyin biz bunu kendi aramızda söndürürüz’ diye talimat vermiş!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Otel faciasında ocakları söndüren talimat: Kimseye haber vermeyin biz bunu söndürürüz

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    Türkiye 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'dan gelen acı haberle yıkıldı. Grand Kartal Otel'de gece 03.21'de çıkan yangın, 78 vatandaşımızın ölümüne yol açtı. Sıra sıra dizilen tabutlar 85 milyonu ağlattı. Gözyaşları arasında tüm Türkiye aynı soruya cevap aradı: "Neden, nasıl..." Yangından son anda kurtulan otel çalışanı Tuni Burhan'ın sözleri bu sorulara yanıttı. İşte Tuni Burhan'ın açıklamaları: Yan odamda mutfakta aşçı olan bir arkadaş kalıyordu. Şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak uyandırdı. 'Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın' dedi. Telaşla dışarı çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın ilermemişti.

    KİMSEYE HABER VERMİYORLARDI
    Personel kendi arasında bacanın temizlenmediğini, alev alan kızgın yağın su ile söndürülmeye çalışıldığını bu yüzden de yangının büyüdüğünü konuşuyordu. Bu sırada otel sahibi Halit Ergül, müdür Zeki Yılmaz'a talimat gönderdi. Müdür de 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, kendi aramızda söndürürüz' dedi. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder, kimseye haber vermezdi. Otel Allah'a emanet devam ediyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı. Personel asansörüne kırmızı etiket yapıştırıldı. 'Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' demekti bu. Ama biz asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel 'Bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde konuşuyordu.

    TBMM ARAŞTIRACAK
    TBMM Genel Kurulu'nda, otelde meydana gelen yangının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edildi.

    İTIRAF ETTİ!
    Olay sonrası tutuklananlardan biri de genel müdür Emir Aras'tı. Aras'ın itiraf gibi ifadesi ortaya çıktı: 7'inci kattaydım. Telefonum çaldı. 'Yangın var' dendiğini duydum. Merdivenlerden dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım. Otel müdürü Zeki Yılmaz ise Aras'ı suçladı: Bütün önlemleri otel sahibi Halit Ergün'ün damadı Emir Aras takip etmektedir. Yangın tatbikatı yapılmadı. Yağmurlama sistemi yoktu.

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