Konya’da vahşet: Annesi, babası ve kardeşini öldürüp intihar etti!

Konya Selçuklu'da Murat Sitesi sakinleri, önceki akşam polisi arayarak kavga olduğu ve silah sesleri duydukları yönünde ihbar yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, 1'i kadın 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemelerde evin oğlu olan Ali Tunç'un (28), babası Nurettin (50), annesi Canfeda (51) ve küçük kardeşi Hasancan'ı (17) sırtlarından ve kafalarından pompalı tüfekle vurup, öldürdükten sonra intihar ettiğini ortaya çıkardı.

PİKNİK YAPMIŞLAR

Herhangi bir suç kaydı olmayan Ali Tunç'un psikolojik sorunları ve sinir hastalığı nedeniyle bir süre tedavi gördüğü anlaşıldı. Önceden berberlik yaptığı öğrenilen Tunç'un 2019'da Tekirdağ Çerkezköy'de yaşarken gazilere yönelik ücretsiz tıraş etme kampanyası başlattığı, bu paylaşımın ilgili baba Nurettin'in, "Çok güzel bir projeye imza atmışsın oğlum, seninle gurur duyuyorum. Yolun açık olsun. Allah'ım hayırlı işler bol kazançlar versin" yorumunda bulunduğu görüldü. Tunç'la aile üyelerinin olaydan 2 gün önce birlikte piknik yaptıkları öğrenildi.