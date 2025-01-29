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Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşinden şiddet gören kadından acı haber!

Yunus Korkut, yemek yapmadığı için eşi Ummuhan’a dayak attı. Beyin kanaması geçiren kadın, yoğun bakıma alındı. Ancak tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayata gözlerini kapattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Yemek yapmadığı gerekçesiyle eşinden şiddet gören kadından acı haber!

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    Muğla'da Yunus Korkut (34), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eşi 2 çocuk annesi Ummuhan'ın (25) bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarını yaptı. Hastaneye kaldırılan kadının, vücudunda morluklar tespit edildi ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" ifadesini kullandı. Ummuhan Korkut, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz'deki Beyobası Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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