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Yasak aşk gerçeği! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın öldüğü kazada yeni detaylar ortaya çıktı

Antalya Ticaret Odası Başkanı Ali Bahar’ın teknesinin pervanesine takılarak öldüğü olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Teknedeki evli Y.C.Ç.’yle ilişki yaşadığı ortaya çıkan Bahar’ın 2.55 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025
Yasak aşk gerçeği! ATSO Başkanı Ali Bahar’ın öldüğü kazada yeni detaylar ortaya çıktı

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    Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar (55), geçen yıl 18 Temmuz'da kıyıya yanaşırken denize atladı. 'Alber' isimli teknesinin pervanesine takıldı. Hayata gözlerini kapadı. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

    İddianamede, tekneyi kullanan M.S.Ç. ve teknede bulunan Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Teknedeki Y.C.Ç.'nin Ali Bahar'la ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Otopsi raporuna göre Ali Bahar'ın vücudunda 2,55 promil alkol ve anestezik ilaç 'lidokain' maddesi bulunduğuna yer verildi.

    ÖLÜMCÜL MANEVRA
    İddianameye göre, geceyi denizde geçiren üçlü, sabah limana dönmek üzere hareket etti. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar, motor pervanelerinin arasında kaldı.

    İLİŞKİYİ DOĞRULADI
    Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar ifadesinde, "Eşim uzun yıllardır denizci lisansına sahip. Olay günü teknede bulunan 2 şahıstan şikayetçiyim" dedi. M.S.Ç. ikili arasında ilişki olduğunu dile getirdi. Y.C.Ç. Ali Bahar'ı 20 yıldır tanıdığını ve kendisi ile arkadaşlıktan daha öte duygusal bir ilişkisi olduğunu söyledi. Tutuksuz iki sanık 21 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

    İddianamenin devamında Y.C.Ç., "Olay anında hiçbir temasım olmadı. Üçümüz de birbirimize olay anında fiziksel olarak yakın değildik" diye konuştu.
    Erdoğan ÖZTÜRK

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