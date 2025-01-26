Oğuz Murat Aci’nin ailesi, Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur hakkında konuştu: Türkiye’ye gelmesinler

17 yaşındaki Timur Cihantimur, lüks aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'yi öldüren ve 5 kişiyi yaralamıştı. Acılı Aci ailesi, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Pervin Aci, anne ve oğlun Türkiye'ye getirilmesini istemediğini söyledi.

Baba Özer Aci de, "Ben değil biz olmalıyız, ne yazık ki Bolu'da da şunu gördük; insanlar benlikten çıkamadı. Otelde 80 kişiye yakın insan ölmüş, insanlar halen karşıda kayak yapıyor, çok üzüldüm" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE GELMESİNLER'

Oğlunun acısıyla sarsıldığından bu yana kendini toparlayamadığını söyleyen anne Pervin Aci, "Güzel günlerim vardı, ondan sonra hep karanlık, bizi bitirdiler. Vallahi orada yatsınlar diyorum, öyle insanların Türkiye'de olmamasını istiyorum, onlar Türkiye'ye gelmesinler, orada yatsınlar, istemiyorum" diye konuştu.