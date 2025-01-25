Kerimcan Durmaz’a 5 yıl 3 ay hapis cezası!

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında iddianame hazırlandı.

Suçu "Yasa dışı bahis suçu genel ahlâk, toplum ve çocukların kumardan korunması ve bunların yanında Devletin verdiği izin ve yetkiye dayanarak bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşlarının mali çıkarlarına zarar vermektedir" olarak tanımlandı.

Hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.