Sapkın Kerimcan Durmaz hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sapkın Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Kerimcan Durmaz. (İHA) İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın n bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.