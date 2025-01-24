Kayseri’de grip tedavisi için gittiği doktor yanlış ilaç verdi! Hayatı kabusa döndü

Kayseri'de grip şikayeti bulunan Hilal Nur Kırtepe (17), 16 Ocak'ta dedesi tarafından üzerinde 'özel muayenehane' ve hemen yanında 'sağlık ürünleri' yazan iş yerine gitti.

Kırtepe'ye burada serum takıldı, ilaç tedavisi verildi. Kırtepe, tedavi sonrası evine gönderildi. 1 gün sonra yine aynı yere gitti. Burada Kırtepe'ye yine ilaç tedavisi uygulandı. Kırtepe'nin durumu burada ağırlaştı, bunun üzerine ambulans çağrıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Kırtepe yoğun bakıma alındı.

MUAYENEHANE MÜHÜRLENDİ

Talihsiz kız, 4 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Dede Mehmet Kırtepe, kendisini doktor olarak tanıtan H.U'nun ambulans görevlisine 'Doktor değilim' dediğini söyledi.

H.U.'nun torununa serum takıp, ilaç vererek yanlış tedavi uyguladığını iddia etti. Şikayet sonrası H.U. ifadesi için polis merkezine götürüldü. H.U., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, muayenehaneyi mühürledi.