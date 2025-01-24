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Hız kurbanı olan 10 yaşındaki Sezin'in ailesinden adalet çağrısı!

Samsun Çarşamba’da hızla ilerleyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Sezin Sezgin’e çarptı. Ağır yaralanan Sezin, hastanede yaşamını yitirdi. Hülya Ö. gözaltına alınarak ev hapsine alındı. Sezin’in ailesi, adalet için sosyal medyada destek kampanyası başlattı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU ULUSAL HABERLER-YURT
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Hız kurbanı olan 10 yaşındaki Sezin’in ailesinden adalet çağrısı!

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    Samsun Çarşamba'da 1.5 ay önce Hülya Ö.'nün kullandığı otomobil, hız limitlerini zorladı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sezin Sezgin'e (10) çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız, hastanede kurtarılamadı.

    Gözaltına alınan Hülya Ö.'ye ev hapsi verildi. Sezin'in ailesi, adalet arayışlarını duyurmak için sosyal medyadan destek kampanyası başlattı.

    "Ara yolda hızla giden dikkatsiz bir sürücünün ihmali sonucu canımız gitti. O gün yaşadığımız tarifsiz acının yanı sıra bu kişinin en ufak bir üzüntü ya da pişmanlık göstermemesi hatta acılı bir anneye hakaret etmesi bu acıyı daha da derinleştirdi. İnsan hayatı çok ucuz olmamalı. Sezin'in sesi olun" dedi.

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