Hız kurbanı olan 10 yaşındaki Sezin’in ailesinden adalet çağrısı!

Samsun Çarşamba'da 1.5 ay önce Hülya Ö.'nün kullandığı otomobil, hız limitlerini zorladı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sezin Sezgin'e (10) çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız, hastanede kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Hülya Ö.'ye ev hapsi verildi. Sezin'in ailesi, adalet arayışlarını duyurmak için sosyal medyadan destek kampanyası başlattı.

"Ara yolda hızla giden dikkatsiz bir sürücünün ihmali sonucu canımız gitti. O gün yaşadığımız tarifsiz acının yanı sıra bu kişinin en ufak bir üzüntü ya da pişmanlık göstermemesi hatta acılı bir anneye hakaret etmesi bu acıyı daha da derinleştirdi. İnsan hayatı çok ucuz olmamalı. Sezin'in sesi olun" dedi.