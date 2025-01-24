Kanlı firar: Cezaevinden kaçtı, karısını öldürdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı (26), cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti. İzmir'e giden hükümlü, eşi Melisa Çırgı'nın (25) yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı.

Tansiyon yükseldi. Hükümlü adam, bıçağı çıkartıp kadını bıçakladı. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alındı. Ancak talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Çırgı'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'TUTUKLANDI'

Polis, olayın ardından kaçan hükümlüyü yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'yı bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı. 'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.